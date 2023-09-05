Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

На территории одного из крупнейших столичных медучреждений – больницы имени Филатова – открылся уникальный центр экстренной помощи. В его открытии принял участие Сергей Собянин.

По словам мэра, с открытием центра у медиков появляются новые возможности. Он выразил надежду, что новый центр станет для врачей не только комфортной средой, но и возможностью для использования знаний и талантов.

Там смогут принимать до 200 пациентов в день. А тем, кто находится в критическом состоянии, окажут помощь через минуту после их поступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.