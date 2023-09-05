Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 14:15

Город

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Новости часа: доля поступающих на бюджет в вузы столицы москвичей выросла в 2–4 раза

Собянин: более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ

Новости часа: Москва к 2025 году сможет отменить бумажные документы в медицинский системе

Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА

Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников силами ПВО

Новости часа: Собянин наградил заслуженных деятелей литературы и искусства

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

На территории одного из крупнейших столичных медучреждений – больницы имени Филатова – открылся уникальный центр экстренной помощи. В его открытии принял участие Сергей Собянин.

По словам мэра, с открытием центра у медиков появляются новые возможности. Он выразил надежду, что новый центр станет для врачей не только комфортной средой, но и возможностью для использования знаний и талантов.

Там смогут принимать до 200 пациентов в день. А тем, кто находится в критическом состоянии, окажут помощь через минуту после их поступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоАлена КасаткинаСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика