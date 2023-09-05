Более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Более 30 регионов хотят внедрить систему "Московской электронной школы". Об этом сообщил Сергей Собянин на пленарном заседании V форума социальных инноваций регионов, проходящем в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума.

Там 5 сентября будут обсуждать технологии развития, которые помогут сделать жизнь комфортнее. О чем говорят эксперты? И можно ли попасть на форум в качестве посетителя?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.