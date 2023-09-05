Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

05 сентября, 13:00

Новости

Собянин: более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ

Собянин: более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ

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Более 30 регионов хотят внедрить систему "Московской электронной школы". Об этом сообщил Сергей Собянин на пленарном заседании V форума социальных инноваций регионов, проходящем в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума.

Там 5 сентября будут обсуждать технологии развития, которые помогут сделать жизнь комфортнее. О чем говорят эксперты? И можно ли попасть на форум в качестве посетителя?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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