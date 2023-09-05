Новости часа: Москва к 2025 году сможет отменить бумажные документы в медицинский системе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва к 2025 году переведет всю медицинскую систему на электронный документооборот. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 21 гектара на юге Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

В День города на нескольких столичных улицах временно изменят схему движения. Об этом заявили власти.