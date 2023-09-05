Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 12:30

Технологии

Новости часа: Москва к 2025 году сможет отменить бумажные документы в медицинский системе

Новости часа: Москва к 2025 году сможет отменить бумажные документы в медицинский системе

Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА

Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников силами ПВО

Новости часа: Собянин наградил заслуженных деятелей литературы и искусства

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 сентября

Новости часа: "Москвич 6" можно будет купить в трех комплектациях

Новости часа: Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва к 2025 году переведет всю медицинскую систему на электронный документооборот. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 21 гектара на юге Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

В День города на нескольких столичных улицах временно изменят схему движения. Об этом заявили власти.

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