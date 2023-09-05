Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 11:15

Происшествия

Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА

Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА

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Предотвращена очередная попытка атаки беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Силы ПВО уничтожили украинские дроны в Калужской области, а также в Истринском районе Подмосковья. Там после падения обломков повреждены здания.

Еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, уничтожен в Тверской области в районе Завидово. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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