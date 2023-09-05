05 сентября, 11:15Происшествия
Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА
Предотвращена очередная попытка атаки беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Силы ПВО уничтожили украинские дроны в Калужской области, а также в Истринском районе Подмосковья. Там после падения обломков повреждены здания.
Еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, уничтожен в Тверской области в районе Завидово. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.