Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников силами ПВО

Дежурные средства ПВО в ночь на 5 сентября уничтожили беспилотники в Калужской области и Подмосковье. Они летели в сторону столицы, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что предварительно пострадавших нет. Под Истрой поврежден бытовой объект. Оперативные службы устраняют последствия.

Собянин также сообщил, что еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы, уничтожили в Тверской области в районе Завидово. На место выехали экстренные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.