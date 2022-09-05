Собянин сообщил о завершении проходки всех тоннелей до станции метро "Внуково"

Строители завершили проходку всех тоннелей на будущем участке Солнцевской линии к аэропорту Внуково. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, речь идет об очень важном этапе для всего этого проекта. При этом специалистам еще предстоит завершить строительство его наземной части. В тоже время метромост через реку Ликова готов уже более чем на 80%.

Кроме того, вовсю строят станцию "Внуково" – первую в России станцию метро, полностью интегрированную со зданием аэропорта. В будущем пассажиры смогут через подземный вестибюль сразу же переходить в Терминал А и к аэроэкспрессам. При этом время в пути из центра до аэропорта для них сократится в среднем на 40 минут. Участок планируют завершить в 2023 году.

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