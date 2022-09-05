Новости последнего часа: в Москве антикризисную помощь получили почти 11 тыс организаций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве антикризисную помощь получили почти 11 тысяч организаций. Об этом заявил Сергей Собянин.

Дело из-за ЧП на Ключевской Сопке завели в отношении гида и руководителя турфирмы. Об этом сообщили в СК РФ.

Лиз Трасс избрали главой Консервативной партии Великобритании, она станет премьер-министром страны. Это следует из итогов голосования.