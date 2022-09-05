Почти 11 тыс организаций в Москве получили антикризисную помощь – Собянин

Антикризисную помощь в столице объемом 50 миллиардов рублей уже получили почти 11 тысяч организаций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что экономика Москвы доказала свою устойчивость к любым вызовам. Оборот предприятий увеличивается, безработица сохраняется на стабильно низком уровне. Число небольших компаний достигло свыше 770 тысяч и продолжает расти.

Собянин добавил, что столичная промышленность сумела выстроить новые логистические цепочки, найти поставщиков из регионов и дружественных стран, увеличить выпуск импортозамещающей продукции. Город продолжит поддерживать производителей заказами и офсетными контрактами.

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