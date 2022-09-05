Новости последнего часа: 14 спортивных объектов открыли в Москве в 2022 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четырнадцать спортивных объектов открыли в Москве в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

До восьми баллов обещают вечером 5 сентября на столичных дорогах. Об этом заявил Дептранс.

Глава дипломатии ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал усталость граждан ЕС от санкций и их озабоченность грядущей зимой.