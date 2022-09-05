Собянин рассказал об открытии 14 новых спортивных объектов в Москве в 2022 году

Около 170 спортивных объектов построили в Москве за 12 лет. Это ледовые дворцы, стадионы, футбольные поля, ФОКи и многое другое. Пост, посвященный развитию столичного спорта, разместил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Только в этом году открыли 14 спортивных объектов. Например, для жителей Чертанова Центрального и соседних районов недавно начал работу ФОК "Волна". Название выбирали сами москвичи. Внутри – два бассейна, в том числе для обучения детей плаванию. Уже идет набор в секции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.