Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 13:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как в Москве лечат пациентов с тромбоэмболией легочной артерии

Собянин рассказал, как в Москве лечат пациентов с тромбоэмболией легочной артерии

Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста после реконструкции

Собянин: "Москвариум" на ВДНХ принял более 18 млн посетителей

Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

Сергей Собянин: к 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции корпуса школы в Зябликове

Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

Сергей Собянин сообщил о росте объема поддержанного экспорта из Москвы

Собянин рассказал, как город готовит специалистов для электронной промышленности

Собянин: создаем спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустырей

В Москве работают специализированные команды по лечению тромбоэмболии легочной артерии. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, это опасное состояние, при котором тромбы закупоривают сосуды легких, и крайне важно как можно скорее его диагностировать и начать лечение. В столице такую помощь оказывают мультидисциплинарные бригады.

В их состав входят кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, рентгенхирурги и реаниматологи. Такие бригады есть во всех столичных шоковых центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика