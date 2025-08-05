Собянин рассказал, как в Москве лечат пациентов с тромбоэмболией легочной артерии

В Москве работают специализированные команды по лечению тромбоэмболии легочной артерии. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, это опасное состояние, при котором тромбы закупоривают сосуды легких, и крайне важно как можно скорее его диагностировать и начать лечение. В столице такую помощь оказывают мультидисциплинарные бригады.

В их состав входят кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, рентгенхирурги и реаниматологи. Такие бригады есть во всех столичных шоковых центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.