05 августа, 10:00Мэр Москвы
Собянин: "Москвариум" на ВДНХ принял более 18 млн посетителей
Более 18 миллионов гостей посетили Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" за 10 лет его работы. Он стал одним из главных павильонов ВДНХ, рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, этот уникальный многофункциональный комплекс соединил в себе развлекательную и образовательную функции. Например, там регулярно проходят детские спектакли и интерактивные выставки. Кроме того, режиссеры создали 11 водных шоу, которые увидели более 3 миллионов зрителей.
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