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05 августа, 10:00

Мэр Москвы

Собянин: "Москвариум" на ВДНХ принял более 18 млн посетителей

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Более 18 миллионов гостей посетили Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" за 10 лет его работы. Он стал одним из главных павильонов ВДНХ, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, этот уникальный многофункциональный комплекс соединил в себе развлекательную и образовательную функции. Например, там регулярно проходят детские спектакли и интерактивные выставки. Кроме того, режиссеры создали 11 водных шоу, которые увидели более 3 миллионов зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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