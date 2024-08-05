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Новости

Новости

05 августа, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 августа

Новости часа: новую хордовую магистраль сформируют на северо-востоке Москвы

Собянин: удобный выезд на МСД будет создан для жителей трех районов СВАО

Новости часа: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

Новости часа: в Москве в этом году модернизируют 21 энергетическую подстанцию

Сергей Собянин: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реставрации московских театров

Сергей Собянин: в Москве в этом году модернизируют 21 энергетическую подстанцию

Новости часа: начался монтаж щита-гиганта для прокладки Рублево-Архангельской линии

Сергей Собянин рассказал о реставрации московских театров

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 августа.

На северо-востоке Москвы пройдет новая хордовая магистраль – она свяжет Московский скоростной диаметр, Алтуфьевское, Дмитровское шоссе и МКАД, рассказал Сергей Собянин. Чтобы осуществить этот масштабный проект, реконструируют Сельскохозяйственную улицу.

Москвичи стали свидетелями необычного явления – дождь пошел вместе с солнцем. Такие кадры зафиксировали на улице Правды, где солнечные лучи пробивались сквозь облака.

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