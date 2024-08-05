05 августа, 21:00Новости
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 августа
Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 августа.
На северо-востоке Москвы пройдет новая хордовая магистраль – она свяжет Московский скоростной диаметр, Алтуфьевское, Дмитровское шоссе и МКАД, рассказал Сергей Собянин. Чтобы осуществить этот масштабный проект, реконструируют Сельскохозяйственную улицу.
Москвичи стали свидетелями необычного явления – дождь пошел вместе с солнцем. Такие кадры зафиксировали на улице Правды, где солнечные лучи пробивались сквозь облака.