Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 августа.



На северо-востоке Москвы пройдет новая хордовая магистраль – она свяжет Московский скоростной диаметр, Алтуфьевское, Дмитровское шоссе и МКАД, рассказал Сергей Собянин. Чтобы осуществить этот масштабный проект, реконструируют Сельскохозяйственную улицу.

Москвичи стали свидетелями необычного явления – дождь пошел вместе с солнцем. Такие кадры зафиксировали на улице Правды, где солнечные лучи пробивались сквозь облака.

