Сергей Собянин: в Москве в этом году модернизируют 21 энергетическую подстанцию

По словам Сергея Собянина, столичная энергетическая инфраструктура ежегодно модернизируется. В этом году работы идут сразу на 21 подстанции.

Так, обновляется центр питания "Сырово", который обеспечивает электроэнергией Щербинку и несколько населенных пунктов Московской области. Кроме того, продолжается строительство подстанции "Саларьево". Она повысит надежность электроснабжения ТиНАО, а также Западного и Юго-Западного округов.

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