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Новости

05 августа, 11:45

Новости

Новости часа: начался монтаж щита-гиганта для прокладки Рублево-Архангельской линии

Новости часа: начался монтаж щита-гиганта для прокладки Рублево-Архангельской линии

Сергей Собянин рассказал о реставрации московских театров

Собянин сообщил, как идет реставрация "Табакерки" и Мастерской "12" Михалкова

Собянин объявил о начале монтажа щита-гиганта "Лилия" для новой линии метро

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 августа

Москвичи посетили около 100 мероприятий в честь 85-летия ВДНХ

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Собянин сообщил о росте качества медпомощи в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для прокладывания Рублево-Архангельской линии метро будут использовать щит-гигант. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более девяти тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, москвичей на этой неделе ждут температурные качели.

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