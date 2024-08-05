Новости часа: начался монтаж щита-гиганта для прокладки Рублево-Архангельской линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для прокладывания Рублево-Архангельской линии метро будут использовать щит-гигант. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более девяти тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, москвичей на этой неделе ждут температурные качели.

