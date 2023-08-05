Собянин: в Текстильщиках завершается строительство волейбольного комплекса "Ника"

Спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках готов на 90%. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В городе появится еще одно комфортное место для профессиональных занятий волейболом и проведения спортивных состязаний. Для тренировок здесь оборудовали зал, который можно разделить на три отдельные площадки или трансформировать в одну с трибунами на 300 мест.

Еще в "Нике" заработает бассейн и большой тренажерный зал. Завершить основные работы планируют уже в сентябре. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.