Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Центральном округе Москвы

Новое жилье по программе реновации получат больше 4,5 тысячи человек, живущих в центре Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что почти все жильцы уже заключили с городом договоры. Оставшиеся находятся в процессе оформления документов.

Больше всего обладателей нового жилья в Пресненском районе – свыше трех тысяч человек. На втором месте Басманный район – около 800 жителей. Следом идут Таганский и Красносельский районы.

В центре столицы уже расселили 30 старых домов. Москвичи переехали в новостройки в удобных и развитых кварталах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.