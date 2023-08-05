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Сергей Собянин рассказал, как город заботится о памятниках культуры

Сергей Собянин рассказал, как город заботится о памятниках культуры

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Москва – один из мировых лидеров в области сохранения объектов культурного наследия. Как рассказал Сергей Собянин, заботиться о памятниках истории помогают службы городского хозяйства. Они занимаются восстановлением и следят за чистотой.

Яркий пример – фонтаны на ВДНХ. Среди них – "Золотой колос", "Каменный цветок", "Дружба народов", которым вернули изначальный облик и полностью обновили инженерные системы.

Кроме того, за последние 12 лет в столице отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов. Они соединяют берега Москвы-реки, например, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Перед специалистами стояла сложная задача – провести реконструкцию, полностью не перекрывая движение машин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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