11:30Город
Сергей Собянин объявил об открытии детской поликлиники в Раменках после реконструкции
Детская поликлиника в Раменках открылась после большой реконструкции. Как рассказал на своей странице в соцсетях Сергей Собянин, медпомощь в филиале на Мосфильмовской улице получают порядка 14 тысяч маленьких пациентов.
Чтобы здание соответствовало современному московскому стандарту, его пришлось фактически перестроить. Там заменили все инженерные коммуникации, заново провели отделку фасадов и внутренних помещений. Благодаря более грамотной планировке, удалось увеличить число кабинетов врачей и расширить штат узких специалистов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.