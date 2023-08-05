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Сергей Собянин объявил об открытии детской поликлиники в Раменках после реконструкции

Сергей Собянин объявил об открытии детской поликлиники в Раменках после реконструкции

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Детская поликлиника в Раменках открылась после большой реконструкции. Как рассказал на своей странице в соцсетях Сергей Собянин, медпомощь в филиале на Мосфильмовской улице получают порядка 14 тысяч маленьких пациентов.

Чтобы здание соответствовало современному московскому стандарту, его пришлось фактически перестроить. Там заменили все инженерные коммуникации, заново провели отделку фасадов и внутренних помещений. Благодаря более грамотной планировке, удалось увеличить число кабинетов врачей и расширить штат узких специалистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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