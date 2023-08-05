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Сергей Собянин рассказал о развитии районов Алексеевский, Останкинский и Ростокино

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Алексеевский, Останкинский и Ростокино

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Новые детские сады, станция МЦД-3 и физкультурно-оздоровительный комплекс – все это уже в ближайшее время появится на северо-востоке столицы.

Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, в районах Алексеевский, Останкинский и Ростокино проживают почти для 200 тысяч москвичей. Основная цель программ и проектов, которые там реализуют, – это повышение качества жизни горожан.

В планах – благоустройство поймы Яузы. Вдоль реки протянут 20-километровый маршрут от МКАД до Ростокинского акведука. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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