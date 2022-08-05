Сергей Собянин рассказал об открывшихся выставках "Город для каждого" и "Мой район". На площадке форума в Гостином дворе можно увидеть не только результаты работы, но и планы программы "Мой район". По этой программе ремонтируют жилые кварталы столицы. Приводят в порядок дворы, благоустраивают скверы, делают красивыми улицы.

А еще на выставке можно рассмотреть Москву в миниатюре. Вход на форум бесплатный, нужна предварительная регистрация на сайте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.