Собянин рассказал о комплексном развитии города по программе "Мой район"

Сергей Собянин в ходе выступления на форуме "Мой район", который проходит в Гостином дворе, рассказал, что около 95% москвичей выбирают образовательное учреждение для детей около дома.

Пассажирам автобусов "Аэроэкспресс" до Домодедово и Шереметьево начали раздавать воду из-за жары.

В Москве очистили дно у всех 17 причалов акватории Северного речного вокзала, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

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