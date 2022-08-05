Собянин рассказал о развитии Перова и Вешняков по программе "Мой район"

13:00
Сергей Собянин рассказал о развитии районов Вешняки и Перово в рамках программы "Мой район". По его словам, два крупных проекта по созданию качественной городской среды реализуются в указанных районах. Так, специалисты реконструируют стадион "Авангард" и реабилитируют лесопарк "Кусково".
Мэр отметил, что в усадьбе восстановили цветники, дорожки, газоны, аллею игр, отреставрировали уникальный павильон "Грот" и другое. В настоящее время в лесопарке проводится реабилитация семи прудов, которые обмелели и затянулись илом.
В Вешняках специалисты приведут в порядок сквер по улице Юности, который вместе с лесопарком "Кусково" и парком "Радуга" образует единую рекреационную зону.
Градоначальник также рассказал, что в Перове находится множество полузаброшенных промзон, которые при грамотном использовании могли бы стать точками создания новых рабочих мест. Поэтому там ведется работа в рамках программы "Индустриальные кварталы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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