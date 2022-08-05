Собянин рассказал о развитии Вешняков и Перова по программе "Мой район"

Сергей Собянин представил проекты благоустройства районов Перово и Вишняки.

Глава города отметил, что в этих районах реализуются два крупных проекта по созданию качественной городской среды. Так, специалисты реконструируют стадион "Авангард" и реабилитируют лесопарк "Кусково".

Кроме того, в рамках решения транспортных проблем в 2019–2020 годах была построена Некрасовская линия метрополитена. Также там строятся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Ключевую роль в улучшении транспорта играет строительство Московского скоростного диаметра (МСД), который соединит СВХ и ЮВХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.