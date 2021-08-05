Собянин отметил развитие инфраструктурных проектов в Северном Медведкове

Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе рассказал о развитии инфраструктуры в Северном Медведкове.

Мэр отметил, что на сегодняшний день участок на Осташковском шоссе является для автомобилистов проблемным из-за частых заторов. В связи с этим он выразил надежду, что в следующем году стройка будет завершена, а развязка введена в эксплуатацию.

Сейчас работы на участке ведутся круглосуточно, в них задействованы более 300 специалистов и более 50 единиц техники.

Собянин также осмотрел ход возведения нового дома по программе реновации в Лосиноостровском районе. Он обратился к семьям, которые будут переезжать в новостройку, отметив, что документы под расселение могут предоставить уже в октябре этого года.

Мэр отметил, что будущие жильцы будут вправе самостоятельно проверить качество квартир перед переездом, а все выявленные недостатки при необходимости будут исправлены.

Всего в Лосиноостровском районе в программу реновации включены 68 домов. В новые квартиры переедут более 12 тысяч жителей района. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.