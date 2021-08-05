Собянин оценил ход реализации городских программ в Северном Медведкове

Сергей Собянин осмотрел дом, который строят в Лосиноостровском районе по программе реновации. 18-этажный жилой дом расположен на Тайнинской улице.

В доме устроен подземный паркинг, жильцы смогут спуститься туда прямо со своего этажа. Дом удобно расположен – жителям расселяемых домов не придется переводить детей в другие школы или детские сады – все находится рядом.

Мэр Москвы также встретился с будущими новоселами и рассказал, что до конца года они получат ключи от новых квартир, а кому понадобится, город поможет с переездом.

Кроме того, на северо-востоке Москвы перестраивают школьный стадион "Юность". Он находится в Северном Медведкове между корпусами школы № 1506. На стадионе заменяют трибуны и покрытие беговых дорожек, а также обновляют искусственный газон на футбольном поле.

Рядом с полем строится спортивная площадка для игры в баскетбол и волейбол. Там же установят тренажеры и столы для настольного тенниса.

Закончить реконструкцию стадиона планируется до начала учебного года. При этом пользоваться им смогут не только школьники, но и местные жители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.