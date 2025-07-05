05 июля, 10:00Мэр Москвы
Собянин рассказал о создании безопасных пешеходных маршрутов через пути МЦД
В Москве создают безопасные пешеходные маршруты через пути МЦД. О новых переходах в столице рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
По его словам, с запуском московских диаметров интенсивность движения поездов выросла почти вдвое, и теперь городу требуются дополнительные переходы.
В этом году на севере Москвы появится новый переход под путями МЦД-1 – между Дмитровским шоссе и улицей Яблочкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.