Собянин рассказал о создании безопасных пешеходных маршрутов через пути МЦД

В Москве создают безопасные пешеходные маршруты через пути МЦД. О новых переходах в столице рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, с запуском московских диаметров интенсивность движения поездов выросла почти вдвое, и теперь городу требуются дополнительные переходы.

В этом году на севере Москвы появится новый переход под путями МЦД-1 – между Дмитровским шоссе и улицей Яблочкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.