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Новости

Новости

05 июля, 23:55

Новости

Новости часа: выручка компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое за три года

Новости часа: выручка компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое за три года

Собянин утвердил проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин вручил государственные награды медикам Москвы

Новости часа: Собянин вручил государственные награды столичным медикам

Новости часа: третий участок Рублево-Архангельской линии метро будет подземным

Сергей Собянин вручил государственные награды московским врачам и медсестрам

Новости часа: около 1,7 млн "квадратов" жилья построили в Москве за полгода

Собянин: путепровод от улицы Хачатуряна до Дубнинской будет достроен в этом году

Новости часа: выручка компаний сферы искусства за три года увеличилась почти вдвое

Собянин: выручка московских компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выручка компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое за три года, заявил Сергей Собянин.

Четверть от месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу, 5 июля, сообщили синоптики.

Движение транспорта на участке Шоссейной улицы будет ограничено с 8 до 29 июля, проинформировал столичный Дептранс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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