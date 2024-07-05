05 июля, 23:55Новости
Новости часа: выручка компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое за три года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выручка компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое за три года, заявил Сергей Собянин.
Четверть от месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу, 5 июля, сообщили синоптики.
Движение транспорта на участке Шоссейной улицы будет ограничено с 8 до 29 июля, проинформировал столичный Дептранс.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.