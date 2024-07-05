Собянин утвердил проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал об утверждении проекта планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро. Работы будут проводиться от станции "Липовая Роща" до "Ильинской".

По словам мэра, новая линия метро протянется от делового центра "Москва-Сити" за МКАД. На ее станциях будут созданы пересадки на МЦК, а также Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метрополитена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

