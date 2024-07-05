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Новости

05 июля, 14:45

Город

Новости часа: выручка компаний сферы искусства за три года увеличилась почти вдвое

Новости часа: выручка компаний сферы искусства за три года увеличилась почти вдвое

Собянин: выручка московских компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое

Собянин утвердил проект третьего участка Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: в Москве будет построено еще 14 новых путепроводов через ж/д пути

Собянин: 15 тысяч москвичей получили новое жилье по реновации с начала года

Новости часа: Собянин присвоил статус промкомплекса производителю систем контроля радиации

Собянин: с начала года под заселение по реновации передали 30 новостроек

Новости часа: новый участок Рублево-Архангельской линии метро будет подземным

Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: 15 тысяч москвичей получили новое жилье по реновации с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выручка компаний сферы искусства за три года увеличилась почти вдвое, сообщил Сергей Собянин.

Москвичей попросили без необходимости не выходить из дома в связи с надвигающейся непогодой. Об этом заявили власти столицы.

Три жилых корпуса по программе реновации построят на Кантемировской улице, рассказали в департаменте строительства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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