Новости часа: выручка компаний сферы искусства за три года увеличилась почти вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выручка компаний сферы искусства за три года увеличилась почти вдвое, сообщил Сергей Собянин.

Москвичей попросили без необходимости не выходить из дома в связи с надвигающейся непогодой. Об этом заявили власти столицы.

Три жилых корпуса по программе реновации построят на Кантемировской улице, рассказали в департаменте строительства.

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