Новости часа: в Москве будет построено еще 14 новых путепроводов через ж/д пути

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 14 путепроводов через железную дорогу построят в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Власти передали, что в столице закрыли парки и фестивальные площадки из-за надвигающегося шторма.

Фестиваль "‎Смешанная смена" пройдет в Московском дворце пионеров в выходные, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.