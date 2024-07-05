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Новости

Новости

05 июля, 13:45

Новости

Новости часа: в Москве будет построено еще 14 новых путепроводов через ж/д пути

Новости часа: в Москве будет построено еще 14 новых путепроводов через ж/д пути

Собянин: 15 тысяч москвичей получили новое жилье по реновации с начала года

Новости часа: Собянин присвоил статус промкомплекса производителю систем контроля радиации

Собянин: с начала года под заселение по реновации передали 30 новостроек

Новости часа: новый участок Рублево-Архангельской линии метро будет подземным

Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: 15 тысяч москвичей получили новое жилье по реновации с начала года

Собянин сообщил, какие знаковые объекты будут благоустроены в СЗАО в этом году

Собянин: путепровод от улицы Хачатуряна до Дубнинской будет достроен в этом году

Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 14 путепроводов через железную дорогу построят в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Власти передали, что в столице закрыли парки и фестивальные площадки из-за надвигающегося шторма.

Фестиваль "‎Смешанная смена" пройдет в Московском дворце пионеров в выходные, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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