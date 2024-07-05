05 июля, 11:45Новости
Новости часа: новый участок Рублево-Архангельской линии метро будет подземным
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Третий участок Рублево-Архангельской линии метро построят под землей, рассказал Сергей Собянин.
Обрабатывающая промышленность Москвы нарастила производство почти на 20%, заявил заммэра Максим Ликсутов.
Ураганный ветер и рекордная жара до 34 градусов надвигаются на Москву, сообщили городские службы.
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