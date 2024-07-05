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05 июля, 11:45

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Новости часа: новый участок Рублево-Архангельской линии метро будет подземным

Новости часа: новый участок Рублево-Архангельской линии метро будет подземным

Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: 15 тысяч москвичей получили новое жилье по реновации с начала года

Собянин сообщил, какие знаковые объекты будут благоустроены в СЗАО в этом году

Собянин: путепровод от улицы Хачатуряна до Дубнинской будет достроен в этом году

Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Новости часа: Собянин рассказал о масштабной программе благоустройства улиц Москвы

Новости часа: Собянин заявил об увеличении бесплатных автобусов для школьных экскурсий

Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

"Мой район. Новости": Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Третий участок Рублево-Архангельской линии метро построят под землей, рассказал Сергей Собянин.

Обрабатывающая промышленность Москвы нарастила производство почти на 20%, заявил заммэра Максим Ликсутов.

Ураганный ветер и рекордная жара до 34 градусов надвигаются на Москву, сообщили городские службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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