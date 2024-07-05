Новости часа: новый участок Рублево-Архангельской линии метро будет подземным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Третий участок Рублево-Архангельской линии метро построят под землей, рассказал Сергей Собянин.

Обрабатывающая промышленность Москвы нарастила производство почти на 20%, заявил заммэра Максим Ликсутов.

Ураганный ветер и рекордная жара до 34 градусов надвигаются на Москву, сообщили городские службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

