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05 июля, 06:45

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Собянин сообщил, какие знаковые объекты будут благоустроены в СЗАО в этом году

Собянин сообщил, какие знаковые объекты будут благоустроены в СЗАО в этом году

Собянин: путепровод от улицы Хачатуряна до Дубнинской будет достроен в этом году

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Сразу семь объектов планируется благоустроить в этом году на северо-западе Москвы. Среди них – территории вокруг Сходненского канала, бульварная зона вдоль Новокуркинского шоссе, два объекта в Митине, бульварная зона в восьмом микрорайоне, территория между 1-м Пенягинским проездом и Волоцким переулком, а также объект в Щукине. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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