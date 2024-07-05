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05 июля, 07:45

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Собянин: путепровод от улицы Хачатуряна до Дубнинской будет достроен в этом году

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Новый путепровод через пути МЦД-1 соединит улицу Дубнинскую и Хачатуряна. Строительство планируют завершить в третьем квартале 2024 года. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что с 2011 года в городе реализованы 24 таких проекта. Путепроводы через железнодорожные пути играют ключевую роль в обеспечении беспрепятственного движения транспорта и связывают соседние районы, в разы сокращая избыточный пробег машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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