Собянин встретился с участниками проекта "Поезд Памяти" в Москве

Участники проекта "Поезд памяти" прибыли в Москву 5 июля. Это завершающая точка их большого исторического путешествия. В Музее Победы на Поклонной горе со старшеклассниками встретился Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, за две недели 200 школьников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии посетили ключевые места, связанные с событиями Великой Отечественной войны. С помощью проекта ребята лучше познакомились с историей, а также обрели новых друзей и узнали культурные традиции и обычаи разных народов.

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