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Собянин сообщил о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин сообщил о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

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Основные строительно-монтажные работы на Северном дублере Кутузовского проспекта завершат уже в этом году. Новую шестиполосную трассу строят от МКАД до высоток делового центра. Это один из сложнейших транспортных проектов города, рассказал Сергей Собянин.

Еще одна важная задача, которая стоит перед специалистами, – привести в порядок территорию вокруг новой дороги. В первую очередь благоустроят пространство вокруг "Москвы-Сити".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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