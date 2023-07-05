Собянин сообщил о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Основные строительно-монтажные работы на Северном дублере Кутузовского проспекта завершат уже в этом году. Новую шестиполосную трассу строят от МКАД до высоток делового центра. Это один из сложнейших транспортных проектов города, рассказал Сергей Собянин.

Еще одна важная задача, которая стоит перед специалистами, – привести в порядок территорию вокруг новой дороги. В первую очередь благоустроят пространство вокруг "Москвы-Сити".

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