Новости часа: дорожную сеть реконструируют у Северного дублера Кутузовского проспекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. У Северного дублера Кутузовского проспекта реконструируют улично-дорожную сеть. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Ярославле теплоход врезался в пирс, пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС.

Совет Федерации одобрил закон о запрете работы коллекторов в новых регионах до 2026 года. Документ был подготовлен для реализации положений федеральных конституционных законов о принятии в состав РФ четырех новых регионов.