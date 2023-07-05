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Происшествия

Новости часа: дорожную сеть реконструируют у Северного дублера Кутузовского проспекта

Новости часа: дорожную сеть реконструируют у Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин встретился с участниками проекта "Поезд Памяти" в Музее Победы

Собянин рассказал о разработке зарядной станции сразу для нескольких электромобилей

Собянин рассказал о внедрении протестированных решений Московского инновационного кластера

Власти Москвы выделили грант на улучшение систем ПВО

Власти Москвы выделили грант на совершенствование систем ПВО

Собянин рассказал об атаке дронов в ТиНАО и Московской области

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в ТиНАО и Подмосковье

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. У Северного дублера Кутузовского проспекта реконструируют улично-дорожную сеть. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Ярославле теплоход врезался в пирс, пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС.

Совет Федерации одобрил закон о запрете работы коллекторов в новых регионах до 2026 года. Документ был подготовлен для реализации положений федеральных конституционных законов о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

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