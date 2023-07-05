Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Основные строительно-монтажные работы на Северном дублере Кутузовского проспекта завершат уже в этом году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, в порядок приведут и территории, которые примыкают к новой трассе. В первую очередь это касается пространства вокруг делового центра "Москва-Сити". Там идет реконструкция улично-дорожной сети.

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