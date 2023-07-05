Собянин рассказал о разработке зарядной станции сразу для нескольких электромобилей

В Москве разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Новая станция, собранная из отечественных компонентов, может заряжать одновременно три электромобиля. На это уходит от 10 до 60 минут. По словам специалистов предприятия, в год в Москве смогут изготавливать более 500 таких устройств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.