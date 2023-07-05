Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Экономика

Собянин рассказал о внедрении протестированных решений Московского инновационного кластера

Собянин рассказал о внедрении протестированных решений Московского инновационного кластера

Власти Москвы выделили грант на улучшение систем ПВО

Власти Москвы выделили грант на совершенствование систем ПВО

Собянин рассказал об атаке дронов в ТиНАО и Московской области

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в ТиНАО и Подмосковье

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в ТиНАО

Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре

На предприятиях крупного бизнеса внедрили половину протестированных проектов, которые участвовали в конкурсах Московского инновационного кластера. Всего таких было более 700. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Среди победителей – порошковые покрытия, стойкие к износу и коррозии при экстремально высоких температурах, системы мониторинга трубопроводов, а также импортозамещающее оборудование и программное обеспечение для моделирования процессов переработки газа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологииэкономикавидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика