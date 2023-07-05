Собянин рассказал о внедрении протестированных решений Московского инновационного кластера

На предприятиях крупного бизнеса внедрили половину протестированных проектов, которые участвовали в конкурсах Московского инновационного кластера. Всего таких было более 700. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Среди победителей – порошковые покрытия, стойкие к износу и коррозии при экстремально высоких температурах, системы мониторинга трубопроводов, а также импортозамещающее оборудование и программное обеспечение для моделирования процессов переработки газа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.