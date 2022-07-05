Новости последнего часа: столичный транспорт планируют перевести на электробусы за 6 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парк общественного транспорта Москвы планируют перевести на электробусы за шесть лет. Об этом заявил Сергей Собянин.

Лесной пожар вспыхнул в турецкой Анталье. Об этом сообщили местные телеканалы.

Цена нефти Brent опустилась ниже 103 долларов за баррель. Это случилось впервые с 11 мая.