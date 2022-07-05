Новости последнего часа: безработица в Москве оказалась ниже, чем была во время пандемии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что ничего страшного на рынке труда не произошло. В Москве безработица ниже, чем была во время пандемии, подчеркнул мэр.

Дептранс предупредил о возможных задержках в движении наземного транспорта Москвы из-за непогоды.

Владелец бренда KFC хочет продать бизнес российскому оператор и уйти из РФ. Об этом сообщила компания.