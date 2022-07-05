Выбор москвичей: территория у посольства Великобритании получит название "Площадь ЛНР"

Москвичи выбрали адрес для площади ЛНР в столице. Решение о том, где она будет, жители города приняли в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

Данная площадь располагается вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат – вблизи здания посольства Великобритании. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

С инициативой увековечить на карте города память о подвиге луганского народа выступили депутаты Мосгордумы. Также в правительство Москвы поступили многочисленные обращения горожан.

Свое мнение в "Активном гражданине" высказали почти 110 тысяч человек. Вариант размещения площади на Смоленской набережной поддержали 57% участников. 14% проголосовали за территорию вдоль Большого Ржевского переулка между посольствами Литвы и Бельгии. Еще 11% москвичей отдали голос за территорию между Ленинским проспектом и Воронцовским парком – вблизи консульства Германии.

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