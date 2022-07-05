Собянин отметил растущую популярность городского транспорта среди москвичей

Две трети москвичей предпочитают общественный транспорт. И его популярность растет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По итогам шести месяцев этого года количество поездок в рабочие дни на городском транспорте выросло на 6%. Больше всего пассажиров прибавилось на новых станциях Большой кольцевой линии, а также на станциях подземки, расположенных в ТиНАО. Среднее время поездки от МКАД до центра города составляет 54 минуты. Это на 13 минут меньше, чем было в 2010 году.

До конца этого года планируется завершить строительство и реконструкцию еще семи железнодорожных станций. Сразу четыре из них запустят на будущем МЦД-4 – это Мещерская, Переделкино, Лесной Городок и Очаково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.