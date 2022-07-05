Собянин поблагодарил специалистов городских служб за 55 миллионов цветов

На улицах Москвы этим летом расцветут 55 миллионов цветов. За последние время количество цветников в столице увеличилось вдвое.

Как рассказал Сергей Собянин, общая площадь цветочных композиций в городе достигла 88 гектаров. Главный цветник Москвы расположен в парке "Зарядье".

Также цветы являются украшением ВДНХ. Там в этом году распустится 1,5 миллиона бутонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.