Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов

Сергей Собянин открыл один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе. Он расположился в Гостином дворе.

В центре создан целый отряд из врачей, медицинских сестер, работников центров госуслуг и волонтеров. В то же время закрывается прививочный пункт в ГУМе, который был один из самых популярных.

Мэр объяснил это тем, что наплыв был большой, а небольшие помещения вперемешку с торговлей не обеспечивали нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.