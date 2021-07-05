Собянин: количество вакцинированных первым компонентом в Москве достигло 3 млн человек

Первый компонент вакцины уже получили три миллиона москвичей. Об это сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы 5 июля открыл самый крупный центр вакцинации в России. Он расположился в Гостином дворе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.