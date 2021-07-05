Собянин: количество вакцинированных первым компонентом в Москве достигло 3 млн человек

Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 миллионов человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID-19 в городе, но тем не менее сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке," – отметил мэр.