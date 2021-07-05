Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов

В Гостином дворе заработал один из крупнейших в Европе прививочных пунктов. В понедельник его открыл Сергей Собянин.

В центре создан целый отряд из врачей, медицинских сестер, работников центров госуслуг и волонтеров. Одновременно там могут прививаться 50 человек, а за день вакцинацию смогут пройти порядка 6 тысяч москвичей.

В то же время закрывается прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных. Мэр объяснил это тем, что наплыв был большой, а небольшие помещения вперемешку с торговлей не обеспечивали нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся.

В настоящее время в столице работают 300 пунктов вакцинации. Собянин отметил, что на сегодняшний день количество вакцинированных первым компонентом достигло 3 миллионов человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.